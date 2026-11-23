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23.11.2026 20:27:13
Micron Technology Aktie News: Micron Technology gewinnt am Abend kräftig
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Micron Technology. Zuletzt wies die Micron Technology-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 19,2 Prozent auf 708,69 USD nach oben.
Um 20:26 Uhr wies die Micron Technology-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 19,2 Prozent auf 708,69 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'252 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Micron Technology-Aktie bis auf 720,65 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 689,50 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 6'589'736 Micron Technology-Aktien den Besitzer.
Am 26.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'255,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Micron Technology-Aktie ist somit 77,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 192,60 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Micron Technology liess sich am 30.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 32,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 379,27 Prozent auf 54.23 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 17.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2028-Finanzergebnisse könnte Micron Technology möglicherweise am 22.12.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 175,61 USD je Aktie in den Micron Technology-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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