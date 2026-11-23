Das Papier von Micron Technology konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 19,1 Prozent auf 707,80 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'285 Punkten tendiert. Die Micron Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 709,20 USD an. Bei 689,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Micron Technology-Aktien beläuft sich auf 3'369'313 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 1'255,00 USD. Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 43,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 192,60 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Micron Technology-Aktie 267,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Micron Technology am 30.09.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 32,87 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Micron Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 379,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 54.23 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11.32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 17.12.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Micron Technology veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2028-Bilanz von Micron Technology rechnen Experten am 22.12.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 175,61 USD je Micron Technology-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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