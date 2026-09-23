Micron Technology Aktie News: Micron Technology tendiert am Mittwochabend schwächer

Die Micron Technology-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 1'072,21 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'714 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Micron Technology-Aktie bei 1'064,25 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1'100,00 USD. Von der Micron Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'944'275 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 1'255,00 USD. 17,05 Prozent Plus fehlen der Micron Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2025 (154,65 USD). Abschläge von 85,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,612 USD. Im Vorjahr erhielten Micron Technology-Aktionäre 0,460 USD je Wertpapier. Am 24.06.2026 lud Micron Technology zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 24,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,68 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 41.46 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 345,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.30 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Micron Technology am 30.09.2026 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Micron Technology möglicherweise am 28.09.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 73,65 USD je Aktie in den Micron Technology-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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