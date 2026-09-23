Micron Technology Aktie News: Micron Technology tendiert am Nachmittag schwächer

Die Micron Technology-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 1'082,00 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'716 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Micron Technology-Aktie bei 1'081,50 USD. Mit einem Wert von 1'100,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1'326'915 Micron Technology-Aktien gehandelt.

Am 26.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'255,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2025 bei 154,65 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Micron Technology-Aktie 599,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,612 USD aus. Am 24.06.2026 äusserte sich Micron Technology zu den Kennzahlen des am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 24,67 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 41.46 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.30 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 30.09.2026 erwartet. Am 28.09.2027 wird Micron Technology schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 73,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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