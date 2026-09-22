Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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22.09.2026 20:27:13
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Abend im Aufwind
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Micron Technology. Das Papier von Micron Technology konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,8 Prozent auf 1'083,69 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,8 Prozent auf 1'083,69 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'772 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Micron Technology-Aktie bisher bei 1'085,62 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1'033,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3'408'592 Micron Technology-Aktien den Besitzer.
Bei 1'255,00 USD markierte der Titel am 26.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,81 Prozent könnte die Micron Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 154,65 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2025). Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 600,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,612 USD, nach 0,460 USD im Jahr 2025. Am 24.06.2026 legte Micron Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 24,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,68 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 345,72 Prozent auf 41.46 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Micron Technology am 30.09.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 28.09.2027.
Experten taxieren den Micron Technology-Gewinn für das Jahr 2026 auf 73,65 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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