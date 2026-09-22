Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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22.09.2026 16:29:00
Micron Technology Aktie News: Micron Technology steigt am Dienstagnachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Zuletzt konnte die Aktie von Micron Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,2 Prozent auf 1'077,77 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die Micron Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 1'077,77 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'768 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Micron Technology-Aktie bei 1'079,60 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1'033,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'602'273 Micron Technology-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 1'255,00 USD erreichte der Titel am 26.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 14,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 154,65 USD. Mit Abgaben von 85,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,612 USD. Im Vorjahr erhielten Micron Technology-Aktionäre 0,460 USD je Wertpapier. Am 24.06.2026 äusserte sich Micron Technology zu den Kennzahlen des am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 24,67 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 1,68 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 41.46 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 9.30 Mrd. USD umgesetzt.
Die Micron Technology-Bilanz für Q4 2026 wird am 30.09.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 28.09.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 73,65 USD je Aktie in den Micron Technology-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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