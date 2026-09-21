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21.09.2026 20:27:13

Micron Technology Aktie News: Micron Technology zieht am Abend an

Micron Technology Aktie News: Micron Technology zieht am Abend an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Micron Technology. Zuletzt stieg die Micron Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 1'041,71 USD.

Micron Technology
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Um 20:26 Uhr wies die Micron Technology-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 1'041,71 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'768 Punkten tendiert. Der Kurs der Micron Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1'064,49 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 1'044,00 USD. Bisher wurden heute 3'970'371 Micron Technology-Aktien gehandelt.

Am 26.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'255,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Kursplus von 20,47 Prozent wieder erreichen. Am 26.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,65 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 85,15 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,612 USD. Im Vorjahr hatte Micron Technology 0,460 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Micron Technology gewährte am 24.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 24,67 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 41.46 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 9.30 Mrd. USD umgesetzt.

Am 30.09.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 28.09.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Micron Technology.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 73,65 USD je Micron Technology-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Charles Knowles / Shutterstock.com
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