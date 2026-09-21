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21.09.2026 16:29:00

Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Das Papier von Micron Technology konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 1'031,41 USD.

Micron Technology
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Im NASDAQ-Handel gewannen die Micron Technology-Papiere um 16:28 Uhr 1,5 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'721 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Micron Technology-Aktie bei 1'064,49 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1'044,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2'120'112 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Am 26.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'255,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 21,68 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 154,65 USD. Dieser Wert wurde am 26.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 566,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Micron Technology-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,612 USD aus. Die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal legte Micron Technology am 24.06.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,67 USD. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 345,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.30 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 41.46 Mrd. USD ausgewiesen.

Micron Technology dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 30.09.2026 präsentieren. Micron Technology dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.09.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Micron Technology-Aktie in Höhe von 73,65 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com
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