Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Abend mit Kursplus

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 909,60 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'716 Punkten liegt. Die Micron Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 918,89 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 885,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'224'119 Micron Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'255,00 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,97 Prozent hinzugewinnen. Bei 192,41 USD fiel das Papier am 23.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 78,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Micron Technology-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,560 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,729 USD belaufen. Micron Technology liess sich am 30.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 32,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,83 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 54.23 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 379,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.12.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 175,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

S&P 500 am KI-Tropf: Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit für NVIDIA und Micron

Sechs Verlusttage bei Micron: Steht der Aktie jetzt eine tiefere Korrektur bevor?

Aktien von Intel, AMD und Co. im Minus: ASML-Zahlen verpuffen am Chipmarkt