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Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

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20.08.2026 20:27:13

Micron Technology Aktie News: Anleger schicken Micron Technology am Abend ins Plus

Micron Technology Aktie News: Anleger schicken Micron Technology am Abend ins Plus

Die Aktie von Micron Technology gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Micron Technology legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 947,98 USD.

Micron Technology
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 947,98 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'653 Punkten liegt. Bei 964,00 USD erreichte die Micron Technology-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 935,33 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3'384'722 Micron Technology-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'255,00 USD) erklomm das Papier am 26.06.2026. 32,39 Prozent Plus fehlen der Micron Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 113,47 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.08.2025). Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 735,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Micron Technology-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,460 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,584 USD belaufen. Am 24.06.2026 äusserte sich Micron Technology zu den Kennzahlen des am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 24,67 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,68 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Micron Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 345,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41.46 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9.30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Micron Technology-Bilanz für Q4 2026 wird am 29.09.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 73,21 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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