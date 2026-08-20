Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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20.08.2026 16:29:00
Micron Technology Aktie News: Micron Technology reagiert am Donnerstagnachmittag positiv
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Micron Technology. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 953,80 USD zu.
Die Micron Technology-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 953,80 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'684 Punkten liegt. Der Kurs der Micron Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 954,57 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 935,33 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'347'138 Micron Technology-Aktien umgesetzt.
Am 26.06.2026 markierte das Papier bei 1'255,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,58 Prozent könnte die Micron Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 113,47 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 88,10 Prozent.
Für Micron Technology-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,584 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Micron Technology am 24.06.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 24,67 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,68 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 345,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 41.46 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9.30 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.09.2026 veröffentlicht.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 73,21 USD je Micron Technology-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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