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19.11.2026 20:27:13
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 698,40 USD nach.
Um 20:26 Uhr fiel die Micron Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 698,40 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'219 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Micron Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 692,08 USD aus. Bei 740,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3'852'711 Micron Technology-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 26.06.2026 auf bis zu 1'255,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 79,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 192,60 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Micron Technology am 30.09.2026. Micron Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 32,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,83 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 54.23 Mrd. USD – ein Plus von 379,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Micron Technology 11.32 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Micron Technology wird am 23.12.2026 gerechnet.
In der Micron Technology-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 175,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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