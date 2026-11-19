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19.11.2026 16:29:00
Micron Technology Aktie News: Micron Technology haussiert am Nachmittag
Die Aktie von Micron Technology gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Micron Technology legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 6,1 Prozent auf 747,94 USD.
Die Micron Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 6,1 Prozent im Plus bei 747,94 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'330 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Micron Technology-Aktie sogar auf 760,00 USD. Bei 740,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Micron Technology-Aktien beläuft sich auf 1'330'727 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'255,00 USD. Dieser Kurs wurde am 26.06.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Micron Technology-Aktie 67,79 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 192,60 USD am 22.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Am 30.09.2026 hat Micron Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 32,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Micron Technology im vergangenen Quartal 54.23 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 379,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Micron Technology 11.32 Mrd. USD umsetzen können.
Micron Technology wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 23.12.2026 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Micron Technology-Aktie in Höhe von 175,61 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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