Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Montagabend stärker

Die Micron Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 905,24 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'699 Punkten steht. Die Micron Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 926,81 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 914,29 USD. Der Tagesumsatz der Micron Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 2'991'388 Aktien.

Am 26.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'255,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 27,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 192,41 USD ab. Mit Abgaben von 78,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,560 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,729 USD. Am 30.09.2026 lud Micron Technology zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 32,87 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,83 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 54.23 Mrd. USD gegenüber 11.32 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 23.12.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Micron Technology veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 175,18 USD je Micron Technology-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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