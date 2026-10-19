Micron Technology Aktie News: Micron Technology zeigt sich am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Micron Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,5 Prozent auf 909,69 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'710 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Micron Technology-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 920,92 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 914,29 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'322'455 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Am 26.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'255,00 USD an. 37,96 Prozent Plus fehlen der Micron Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 192,41 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 78,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Micron Technology-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,729 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Micron Technology 0,560 USD aus. Micron Technology liess sich am 30.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 32,87 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Micron Technology noch ein Gewinn pro Aktie von 2,83 USD in den Büchern gestanden. Micron Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 54.23 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 379,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Micron Technology wird am 23.12.2026 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Micron Technology einen Gewinn von 175,18 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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