Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Mittwochabend mit Einbussen

Um 20:26 Uhr rutschte die Micron Technology-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 922,92 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'713 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Micron Technology-Aktie bis auf 915,20 USD ein. Bei 956,71 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'815'800 Micron Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'255,00 USD erreichte der Titel am 26.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.08.2025 bei 113,47 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Verlust von 87,71 Prozent wieder erreichen.

Für Micron Technology-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,584 USD ausgeschüttet werden. Am 24.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,67 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Micron Technology ein EPS von 1,68 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 41.46 Mrd. USD gegenüber 9.30 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Micron Technology wird am 29.09.2026 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 73,21 USD je Micron Technology-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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