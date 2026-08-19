Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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19.08.2026 16:29:00
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Nachmittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 919,70 USD.
Um 16:28 Uhr rutschte die Micron Technology-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 919,70 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'713 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Micron Technology-Aktie bisher bei 915,20 USD. Mit einem Wert von 956,71 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Micron Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 2'072'373 Aktien.
Am 26.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'255,00 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Micron Technology-Aktie somit 26,72 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 113,47 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 87,66 Prozent.
Micron Technology-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,460 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,584 USD aus. Am 24.06.2026 lud Micron Technology zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 24,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Micron Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 345,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 41.46 Mrd. USD im Vergleich zu 9.30 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.09.2026 erfolgen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 73,21 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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