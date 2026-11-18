Die Micron Technology-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 696,56 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'325 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Micron Technology-Aktie bis auf 687,37 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 719,49 USD. Der Tagesumsatz der Micron Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 2'592'566 Aktien.

Bei 1'255,00 USD markierte der Titel am 26.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Kursplus von 80,17 Prozent wieder erreichen. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 192,60 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 72,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Micron Technology am 30.09.2026. Das EPS wurde auf 32,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 54.23 Mrd. USD – ein Plus von 379,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Micron Technology 11.32 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 23.12.2026 terminiert.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Micron Technology-Gewinn in Höhe von 175,61 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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