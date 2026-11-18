Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 709,71 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'332 Punkten notiert. Die Micron Technology-Aktie sank bis auf 691,31 USD. Bei 719,49 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 925'155 Micron Technology-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 1'255,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Micron Technology-Aktie 76,83 Prozent zulegen. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 192,60 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Micron Technology-Aktie 268,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Micron Technology am 30.09.2026. Micron Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 32,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,83 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Micron Technology im vergangenen Quartal 54.23 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 379,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Micron Technology 11.32 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 23.12.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Micron Technology im Jahr 2027 175,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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