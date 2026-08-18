Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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18.08.2026 20:27:13
Micron Technology Aktie News: Investoren fliehen am Dienstagabend aus Micron Technology
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 8,1 Prozent auf 930,16 USD.
Die Micron Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 8,1 Prozent im Minus bei 930,16 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'701 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Micron Technology-Aktie bei 928,43 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 957,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'252'329 Micron Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 1'255,00 USD markierte der Titel am 26.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Kursplus von 34,92 Prozent wieder erreichen. Am 21.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 113,47 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Micron Technology-Aktie 719,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Micron Technology-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,584 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Micron Technology 0,460 USD aus. Am 24.06.2026 lud Micron Technology zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. Micron Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 24,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,68 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Micron Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 345,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41.46 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9.30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 29.09.2026 dürfte Micron Technology Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Micron Technology-Gewinn in Höhe von 73,21 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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