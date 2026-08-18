Micron Technology Aktie News: Micron Technology bricht am Dienstagnachmittag ein

Die Aktionäre schickten das Papier von Micron Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 6,1 Prozent auf 950,00 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'710 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Micron Technology-Aktie bei 948,61 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 957,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'143'234 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Am 26.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'255,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,11 Prozent. Am 21.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 113,47 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 737,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Micron Technology-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,584 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal legte Micron Technology am 24.06.2026 vor. In Sachen EPS wurden 24,67 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Micron Technology 1,68 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 41.46 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 345,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.30 Mrd. USD in den Büchern standen.

Micron Technology dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 29.09.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 73,21 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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