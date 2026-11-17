Der Micron Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 2,6 Prozent auf 700,48 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'328 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Micron Technology-Aktie bei 666,95 USD. Bei 726,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 3'553'534 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Am 26.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'255,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 79,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Micron Technology-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 192,60 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 30.09.2026 äusserte sich Micron Technology zu den Kennzahlen des am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,87 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Micron Technology ein EPS von 2,83 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 379,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.32 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 54.23 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 23.12.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Micron Technology veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 175,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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