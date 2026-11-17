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17.11.2026 16:29:00
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Micron Technology gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Micron Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 700,54 USD.
Die Micron Technology-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 700,54 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'384 Punkten steht. Die Micron Technology-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 695,40 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 726,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'248'322 Micron Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 26.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'255,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,15 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 192,60 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Micron Technology-Aktie 263,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 30.09.2026 äusserte sich Micron Technology zu den Kennzahlen des am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 32,87 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,83 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 379,27 Prozent auf 54.23 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Micron Technology wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 23.12.2026 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Micron Technology-Aktie in Höhe von 175,61 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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