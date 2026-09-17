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Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

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17.09.2026 20:27:13

Micron Technology Aktie News: Micron Technology zündet am Abend Kursrakete

Micron Technology Aktie News: Micron Technology zündet am Abend Kursrakete

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Micron Technology. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 5,5 Prozent auf 977,80 USD zu.

Micron Technology
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Micron Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 5,5 Prozent auf 977,80 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'637 Punkten liegt. Der Kurs der Micron Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 986,20 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 956,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 3'207'035 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Bei 1'255,00 USD markierte der Titel am 26.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Micron Technology-Aktie 28,35 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 154,65 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Verlust von 84,18 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Micron Technology-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,460 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,584 USD belaufen. Micron Technology gewährte am 24.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 24,67 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 41.46 Mrd. USD – ein Plus von 345,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Micron Technology 9.30 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Micron Technology am 30.09.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Micron Technology-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 28.09.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 73,39 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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