Micron Technology Aktie News: Micron Technology gewinnt am Donnerstagnachmittag kräftig

Um 16:28 Uhr sprang die Micron Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 5,4 Prozent auf 976,84 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'631 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Micron Technology-Aktie bei 986,20 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 956,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'840'465 Micron Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 1'255,00 USD erreichte der Titel am 26.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Micron Technology-Aktie 28,48 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2025 (154,65 USD). Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 531,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Micron Technology-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,460 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,584 USD aus. Micron Technology veröffentlichte am 24.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 41.46 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 9.30 Mrd. USD umgesetzt.

Am 30.09.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Micron Technology veröffentlicht werden. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Micron Technology möglicherweise am 28.09.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 73,39 USD je Micron Technology-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

SK hynix-Aktie in Feierstimmung: Das steckt hinter dem Intel-Deal in Ohio

Aktien von AMD, Super Micro und Micron im Sinkflug: Jetzt verkaufen oder die Chance nutzen?

SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert