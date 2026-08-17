Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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17.08.2026 20:27:13
Micron Technology Aktie News: Micron Technology präsentiert sich am Abend fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Micron Technology. Das Papier von Micron Technology legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,5 Prozent auf 1'015,41 USD.
Die Micron Technology-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,5 Prozent auf 1'015,41 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'757 Punkten tendiert. Die Micron Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1'036,09 USD aus. Bei 1'000,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'123'060 Micron Technology-Aktien.
Am 26.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'255,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 23,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 21.08.2025 Kursverluste bis auf 113,47 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 794,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Micron Technology-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,584 USD aus. Am 24.06.2026 hat Micron Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 24,67 USD gegenüber 1,68 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 345,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.30 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 41.46 Mrd. USD ausgewiesen.
Voraussichtlich am 29.09.2026 dürfte Micron Technology Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 73,21 USD je Aktie in den Micron Technology-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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