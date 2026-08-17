Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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17.08.2026 16:29:00
Micron Technology Aktie News: Micron Technology gewinnt am Nachmittag an Boden
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,7 Prozent im Plus bei 1'017,45 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,7 Prozent auf 1'017,45 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'772 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Micron Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1'024,92 USD zu. Bei 1'000,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 2'465'655 Micron Technology-Aktien gehandelt.
Am 26.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'255,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 18,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 21.08.2025 Kursverluste bis auf 113,47 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 88,85 Prozent würde die Micron Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Micron Technology-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,460 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,584 USD aus. Am 24.06.2026 hat Micron Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,67 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Micron Technology ein EPS von 1,68 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 345,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 41.46 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9.30 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Micron Technology dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 29.09.2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 73,21 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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