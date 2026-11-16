|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.11.2026 20:27:13
Micron Technology Aktie News: Anleger schicken Micron Technology am Montagabend tief südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 6,6 Prozent im Minus bei 727,07 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 6,6 Prozent auf 727,07 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'422 Punkten steht. Die Micron Technology-Aktie gab in der Spitze bis auf 717,43 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 735,31 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'845'578 Micron Technology-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 1'255,00 USD erreichte der Titel am 26.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 72,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 192,60 USD fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 73,51 Prozent könnte die Micron Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Micron Technology liess sich am 30.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,87 USD. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 2,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 379,27 Prozent auf 54.23 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Micron Technology wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 23.12.2026 vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 175,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie
Kommt der KI-Beweis von CoreWeave? Aktien von Micron, Marvell, Intel, IREN & Co. im Fokus der Anleger
Per App US-Aktien erwerben: Indiens Anleger stürmen zu NVIDIA, Apple, SpaceX und Co.
Aktien von AMD, NVIDIA, Micron & Co. tiefrot: Schwacher PC-Ausblick von Intel belastet Chip-Aktien
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
16.11.26
|Micron Technology Aktie News: Anleger schicken Micron Technology am Montagabend tief südwärts (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Montagnachmittag im Tiefenrausch (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 verliert (finanzen.ch)
|
13.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 sackt mittags ab (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
Analysen zu Micron Technology Inc.
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Micron Technology am 16.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Wall Street schliesst in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt fiel ins Minus. An der Wall Street ging es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.