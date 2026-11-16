Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 6,6 Prozent auf 727,07 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'422 Punkten steht. Die Micron Technology-Aktie gab in der Spitze bis auf 717,43 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 735,31 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'845'578 Micron Technology-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'255,00 USD erreichte der Titel am 26.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 72,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 192,60 USD fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 73,51 Prozent könnte die Micron Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Micron Technology liess sich am 30.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,87 USD. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 2,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 379,27 Prozent auf 54.23 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Micron Technology wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 23.12.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 175,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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