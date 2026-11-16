Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Montagnachmittag im Tiefenrausch

Die Micron Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 7,2 Prozent im Minus bei 722,56 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'455 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Micron Technology-Aktie ging bis auf 717,43 USD. Mit einem Wert von 735,31 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1'261'327 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Am 26.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'255,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 42,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 192,60 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 30.09.2026 legte Micron Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,87 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Micron Technology ein EPS von 2,83 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 379,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.32 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 54.23 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Micron Technology am 23.12.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Micron Technology-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 175,61 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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