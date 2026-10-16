Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.10.2026 20:27:13
Micron Technology Aktie News: Micron Technology gibt am Abend ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,2 Prozent auf 892,48 USD abwärts.
Um 20:26 Uhr ging es für die Micron Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,2 Prozent auf 892,48 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'649 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Micron Technology-Aktie bis auf 888,72 USD. Bei 904,23 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Micron Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 2'987'255 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 1'255,00 USD. 40,62 Prozent Plus fehlen der Micron Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 192,41 USD erreichte der Anteilsschein am 23.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 78,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,729 USD. Im Vorjahr erhielten Micron Technology-Aktionäre 0,560 USD je Wertpapier. Micron Technology liess sich am 30.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 32,87 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 2,83 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 379,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 54.23 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Micron Technology wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 23.12.2026 vorlegen.
In der Micron Technology-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 175,18 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie
Sechs Verlusttage bei Micron: Steht der Aktie jetzt eine tiefere Korrektur bevor?
Aktien von Intel, AMD und Co. im Minus: ASML-Zahlen verpuffen am Chipmarkt
Micron-Aktie gibt nach: Was hinter der neuen Speichertechnik von CXMT steckt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
16.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 sackt letztendlich ab (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology gibt am Abend ab (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Börse New York in Rot: Das macht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
16.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology tendiert am Freitagnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Micron Technology Inc.
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Micron Technology am 16.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.