Micron Technology Aktie News: Micron Technology gibt am Abend ab

Um 20:26 Uhr ging es für die Micron Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,2 Prozent auf 892,48 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'649 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Micron Technology-Aktie bis auf 888,72 USD. Bei 904,23 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Micron Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 2'987'255 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 1'255,00 USD. 40,62 Prozent Plus fehlen der Micron Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 192,41 USD erreichte der Anteilsschein am 23.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 78,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,729 USD. Im Vorjahr erhielten Micron Technology-Aktionäre 0,560 USD je Wertpapier. Micron Technology liess sich am 30.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 32,87 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 2,83 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 379,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 54.23 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Micron Technology wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 23.12.2026 vorlegen.

In der Micron Technology-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 175,18 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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