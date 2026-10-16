Micron Technology Aktie News: Micron Technology tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Der Micron Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 3,8 Prozent auf 895,50 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'734 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Micron Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 890,25 USD aus. Bei 904,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1'450'237 Micron Technology-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 1'255,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Micron Technology-Aktie 40,15 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2025 bei 192,41 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Micron Technology-Aktie 78,51 Prozent sinken.

Nach 0,560 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,729 USD je Micron Technology-Aktie. Die Zahlen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Micron Technology am 30.09.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 32,87 USD, nach 2,83 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 54.23 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 11.32 Mrd. USD umgesetzt.

Am 23.12.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 175,18 USD je Micron Technology-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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