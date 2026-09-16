Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’869 0.4%  SPI 19’557 0.5%  Dow 51’462 -1.2%  DAX 25’538 0.5%  Euro 0.9470 0.3%  EStoxx50 6’267 0.5%  Gold 4’264 -0.7%  Bitcoin 62’668 1.2%  Dollar 0.8257 0.9%  Öl 105.6 -2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Europa-Aktien zwischen Zinssorgen und Ölpreis-Schock: Barclays bleibt dennoch gelassen
Nach US-Zinsentscheid: Dollar zu Franken und Euro auf neuem Jahreshoch
KI-Aktien wie NVIDIA & Co. vor dem Kollaps? Darum warnt Ray Dalio vor einem Crash wie in den 1920ern
Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen
Künstliche Intelligenz: Zwischen Hardware und Substanz
Suche...

Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.09.2026 20:27:13

Micron Technology Aktie News: Micron Technology macht am Abend Boden gut

Micron Technology Aktie News: Micron Technology macht am Abend Boden gut

Die Aktie von Micron Technology gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Micron Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 929,48 USD.

Micron Technology
761.60 CHF -1.23%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr stieg die Micron Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 929,48 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'607 Punkten notiert. Die Micron Technology-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 941,10 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 935,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2'012'809 Micron Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 1'255,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 154,65 USD erreichte der Anteilsschein am 26.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Verlust von 83,36 Prozent wieder erreichen.

Für Micron Technology-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,584 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Micron Technology am 24.06.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 24,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 41.46 Mrd. USD gegenüber 9.30 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 30.09.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 28.09.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Micron Technology einen Gewinn von 73,37 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Aktien von AMD, Super Micro und Micron im Sinkflug: Jetzt verkaufen oder die Chance nutzen?

SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert

Tesla- und SpaceX-Chef Musk: KI übertrifft Menschen bis Ende 2027 bei digitalen Tätigkeiten


Bildquelle: Charles Knowles / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten