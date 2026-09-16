Micron Technology Aktie News: Micron Technology macht am Abend Boden gut

Um 20:26 Uhr stieg die Micron Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 929,48 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'607 Punkten notiert. Die Micron Technology-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 941,10 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 935,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2'012'809 Micron Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 1'255,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 154,65 USD erreichte der Anteilsschein am 26.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Verlust von 83,36 Prozent wieder erreichen.

Für Micron Technology-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,584 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Micron Technology am 24.06.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 24,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 41.46 Mrd. USD gegenüber 9.30 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 30.09.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 28.09.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Micron Technology einen Gewinn von 73,37 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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