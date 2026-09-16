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Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

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16.09.2026 16:29:00

Micron Technology Aktie News: Micron Technology gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Micron Technology Aktie News: Micron Technology gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Die Aktie von Micron Technology gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Micron Technology-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 930,21 USD nach oben.

Micron Technology
761.60 CHF -1.23%
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Um 16:28 Uhr stieg die Micron Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 930,21 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'600 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 939,21 USD erreichte die Micron Technology-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 935,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Micron Technology-Aktien beläuft sich auf 984'098 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 1'255,00 USD. Mit einem Zuwachs von 34,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2025 Kursverluste bis auf 154,65 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 83,37 Prozent könnte die Micron Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,584 USD. Im Vorjahr erhielten Micron Technology-Aktionäre 0,460 USD je Wertpapier. Micron Technology gewährte am 24.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,67 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Micron Technology ein EPS von 1,68 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 345,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 41.46 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Micron Technology dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 30.09.2026 präsentieren. Micron Technology dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.09.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 73,37 USD je Micron Technology-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Micron Technology am 16.09.2026

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