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Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

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15.10.2026 20:27:13

Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Donnerstagabend mit Abschlägen

Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Donnerstagabend mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 907,37 USD abwärts.

Micron Technology
738.57 CHF -2.52%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Micron Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,7 Prozent auf 907,37 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'719 Punkten steht. Im Tief verlor die Micron Technology-Aktie bis auf 858,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 873,39 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5'036'516 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 1'255,00 USD. Der aktuelle Kurs der Micron Technology-Aktie ist somit 38,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 187,47 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Micron Technology-Aktie ist somit 79,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2026 0,560 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,729 USD aus. Die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Micron Technology am 30.09.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 32,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,83 USD je Aktie generiert. Micron Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 54.23 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 379,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Micron Technology am 23.12.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 175,18 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com
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