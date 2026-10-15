Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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15.10.2026 16:29:00
Micron Technology Aktie News: Micron Technology fällt am Nachmittag
Die Aktie von Micron Technology gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 883,38 USD.
Die Micron Technology-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 883,38 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'702 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Micron Technology-Aktie bis auf 858,10 USD. Bei 873,39 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2'351'801 Micron Technology-Aktien umgesetzt.
Am 26.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'255,00 USD an. Gewinne von 42,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 187,47 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 78,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2026 0,560 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,729 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Micron Technology am 30.09.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 32,87 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,83 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Micron Technology im vergangenen Quartal 54.23 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 379,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Micron Technology 11.32 Mrd. USD umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 23.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 175,18 USD je Micron Technology-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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