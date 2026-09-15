Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Abend schwächer

Die Micron Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 922,99 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'586 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Micron Technology-Aktie bei 920,94 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 938,36 USD. Der Tagesumsatz der Micron Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 2'206'666 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 1'255,00 USD. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 26,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 154,65 USD. Dieser Wert wurde am 26.09.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 83,24 Prozent könnte die Micron Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Micron Technology-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,460 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,584 USD. Micron Technology gewährte am 24.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 24,67 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 345,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 41.46 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 30.09.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 28.09.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 73,37 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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