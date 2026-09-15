Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Dienstagnachmittag gesucht

Um 16:28 Uhr sprang die Micron Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 939,80 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'586 Punkten steht. Bei 942,00 USD markierte die Micron Technology-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 938,36 USD. Bisher wurden via NASDAQ 989'622 Micron Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'255,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Micron Technology-Aktie 33,54 Prozent zulegen. Am 26.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 154,65 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 83,54 Prozent könnte die Micron Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,460 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,584 USD je Micron Technology-Aktie. Am 24.06.2026 lud Micron Technology zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Micron Technology im vergangenen Quartal 41.46 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 345,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Micron Technology 9.30 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.09.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Micron Technology rechnen Experten am 28.09.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 73,37 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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