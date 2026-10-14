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14.10.2026 20:27:13

Micron Technology Aktie News: Micron Technology gibt am Mittwochabend nach

Micron Technology Aktie News: Micron Technology gibt am Mittwochabend nach

Die Aktie von Micron Technology gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 923,56 USD.

Micron Technology
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Die Aktionäre schickten das Papier von Micron Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 3,1 Prozent auf 923,56 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'705 Punkten steht. Bei 919,68 USD markierte die Micron Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 934,98 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3'086'482 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Am 26.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'255,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Micron Technology-Aktie ist somit 35,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 186,27 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 79,83 Prozent könnte die Micron Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Micron Technology-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,560 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,728 USD belaufen. Am 30.09.2026 hat Micron Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,87 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Micron Technology ein EPS von 2,83 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 54.23 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.32 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.12.2026 veröffentlicht.

In der Micron Technology-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 174,31 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Charles Knowles / Shutterstock.com
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