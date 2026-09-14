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Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

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14.09.2026 20:27:13

Micron Technology Aktie News: Micron Technology wird am Abend ausgebremst

Micron Technology Aktie News: Micron Technology wird am Abend ausgebremst

Die Aktie von Micron Technology gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Micron Technology-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,6 Prozent auf 930,00 USD.

Micron Technology
748.76 CHF -5.73%
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Die Micron Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 4,6 Prozent bei 930,00 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'634 Punkten steht. Die Micron Technology-Aktie gab in der Spitze bis auf 902,60 USD nach. Bei 907,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Micron Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'533'585 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.06.2026 auf bis zu 1'255,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,95 Prozent könnte die Micron Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 153,25 USD am 13.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 83,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,584 USD aus. Micron Technology gewährte am 24.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 24,67 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,68 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 345,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 41.46 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Micron Technology dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 30.09.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Micron Technology-Anleger Experten zufolge am 28.09.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Micron Technology-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 73,37 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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