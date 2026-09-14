Micron Technology Aktie News: Investoren fliehen am Montagnachmittag aus Micron Technology

Um 16:28 Uhr fiel die Micron Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,6 Prozent auf 920,88 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'596 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Micron Technology-Aktie ging bis auf 902,60 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 907,00 USD. Bisher wurden heute 2'524'607 Micron Technology-Aktien gehandelt.

Am 26.06.2026 markierte das Papier bei 1'255,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 36,28 Prozent Plus fehlen der Micron Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.09.2025 Kursverluste bis auf 153,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 83,36 Prozent könnte die Micron Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Micron Technology-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,460 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,584 USD aus. Micron Technology gewährte am 24.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 24,67 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Micron Technology noch ein Gewinn pro Aktie von 1,68 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 41.46 Mrd. USD gegenüber 9.30 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 30.09.2026 dürfte Micron Technology Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Micron Technology rechnen Experten am 28.09.2027.

Experten gehen davon aus, dass Micron Technology im Jahr 2026 73,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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