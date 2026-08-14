Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Abend mit Aufschlag

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Micron Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 963,81 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'784 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Micron Technology-Aktie bis auf 984,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 979,05 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'284'444 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Bei 1'255,00 USD markierte der Titel am 26.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 113,47 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Verlust von 88,23 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,584 USD, nach 0,460 USD im Jahr 2025. Micron Technology liess sich am 24.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 24,67 USD, nach 1,68 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 41.46 Mrd. USD gegenüber 9.30 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 29.09.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 73,21 USD je Micron Technology-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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