Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.08.2026 16:29:00
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Nachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Micron Technology zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 978,19 USD zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das Micron Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 978,19 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'796 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Micron Technology-Aktie bis auf 984,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 979,05 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'235'456 Micron Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'255,00 USD) erklomm das Papier am 26.06.2026. Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 22,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 113,47 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.08.2025). Der aktuelle Kurs der Micron Technology-Aktie ist somit 88,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Micron Technology seine Aktionäre 2025 mit 0,460 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,584 USD je Aktie ausschütten. Micron Technology liess sich am 24.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 24,67 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Micron Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 345,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41.46 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9.30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 29.09.2026 dürfte Micron Technology Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Von Analysten wird erwartet, dass Micron Technology im Jahr 2026 73,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie
Micron-Aktie nach dem Kursrutsch: Positive Signale lassen Zuversicht zurückkehren
Aktien von NVIDIA, Micron & Co.: Profitieren Halbleiterwerte von Chinas KI-Offensive?
Micron-Aktie im Fokus: Wie Amazons Milliarden-Offensive dem Speicherchip-Hersteller Rückenwind geben könnte
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
16:29
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Nachmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology bricht am Donnerstagabend nach oben aus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht mittags Gewinne (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Börse New York: S&P 500 mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Micron Technology Inc.
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI gibt nach -- DAX im Plus -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.