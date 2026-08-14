Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Nachmittag mit Aufschlag

Um 16:28 Uhr ging es für das Micron Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 978,19 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'796 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Micron Technology-Aktie bis auf 984,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 979,05 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'235'456 Micron Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'255,00 USD) erklomm das Papier am 26.06.2026. Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 22,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 113,47 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.08.2025). Der aktuelle Kurs der Micron Technology-Aktie ist somit 88,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Micron Technology seine Aktionäre 2025 mit 0,460 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,584 USD je Aktie ausschütten. Micron Technology liess sich am 24.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 24,67 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Micron Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 345,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41.46 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9.30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.09.2026 dürfte Micron Technology Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Micron Technology im Jahr 2026 73,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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