Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Freitagabend mit Kurseinbussen

Das Papier von Micron Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 3,7 Prozent auf 768,75 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'554 Punkten notiert. Bei 750,25 USD markierte die Micron Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 781,64 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Micron Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'664'661 Stück gehandelt.

Bei 1'255,00 USD erreichte der Titel am 26.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 38,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 192,60 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 299,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal legte Micron Technology am 30.09.2026 vor. Es stand ein EPS von 32,87 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Micron Technology noch ein Gewinn pro Aktie von 2,83 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 54.23 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 379,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.32 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Micron Technology am 23.12.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Micron Technology-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 175,61 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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