|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.11.2026 16:29:00
Micron Technology Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Micron Technology
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Zuletzt fiel die Micron Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,8 Prozent auf 760,02 USD ab.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,8 Prozent auf 760,02 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'506 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Micron Technology-Aktie bis auf 759,01 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 781,64 USD. Von der Micron Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'241'918 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 1'255,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Kursplus von 65,13 Prozent wieder erreichen. Bei 192,60 USD fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 74,66 Prozent würde die Micron Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal legte Micron Technology am 30.09.2026 vor. Micron Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 32,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,83 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 379,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 54.23 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11.32 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Am 23.12.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Micron Technology veröffentlicht werden.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 175,61 USD je Micron Technology-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie
Kommt der KI-Beweis von CoreWeave? Aktien von Micron, Marvell, Intel, IREN & Co. im Fokus der Anleger
Per App US-Aktien erwerben: Indiens Anleger stürmen zu NVIDIA, Apple, SpaceX und Co.
Aktien von AMD, NVIDIA, Micron & Co. tiefrot: Schwacher PC-Ausblick von Intel belastet Chip-Aktien
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
13.11.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Freitagabend mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 verliert (finanzen.ch)
|
13.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 sackt mittags ab (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Micron Technology Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Micron Technology (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Micron Technology Inc.
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Micron Technology am 13.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.