Micron Technology Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Micron Technology

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,8 Prozent auf 760,02 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'506 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Micron Technology-Aktie bis auf 759,01 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 781,64 USD. Von der Micron Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'241'918 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 1'255,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Kursplus von 65,13 Prozent wieder erreichen. Bei 192,60 USD fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 74,66 Prozent würde die Micron Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal legte Micron Technology am 30.09.2026 vor. Micron Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 32,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,83 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 379,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 54.23 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11.32 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 23.12.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Micron Technology veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 175,61 USD je Micron Technology-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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