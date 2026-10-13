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Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

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13.10.2026 20:27:13

Micron Technology Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Micron Technology

Micron Technology Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Micron Technology

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 5,0 Prozent auf 939,36 USD abwärts.

Micron Technology
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Die Micron Technology-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,0 Prozent auf 939,36 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'805 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Micron Technology-Aktie bei 929,03 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 934,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'139'788 Micron Technology-Aktien.

Bei 1'255,00 USD erreichte der Titel am 26.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Kursplus von 33,60 Prozent wieder erreichen. Am 15.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 186,27 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Verlust von 80,17 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,658 USD. Im Vorjahr erhielten Micron Technology-Aktionäre 0,560 USD je Wertpapier. Am 30.09.2026 hat Micron Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 32,87 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,83 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 54.23 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 379,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Micron Technology einen Umsatz von 11.32 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Micron Technology wird am 23.12.2026 gerechnet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 174,31 USD je Micron Technology-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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