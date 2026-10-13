Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Micron Technology-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,0 Prozent auf 949,95 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'803 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Micron Technology-Aktie ging bis auf 929,03 USD. Bei 934,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'159'634 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.06.2026 auf bis zu 1'255,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,11 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (186,27 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 80,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,560 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,658 USD. Am 30.09.2026 äusserte sich Micron Technology zu den Kennzahlen des am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,87 USD gegenüber 2,83 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Micron Technology 54.23 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 379,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 23.12.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Micron Technology-Gewinn für das Jahr 2027 auf 174,31 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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