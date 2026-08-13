Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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13.08.2026 16:29:00
Micron Technology Aktie News: Micron Technology zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Die Aktie von Micron Technology gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Micron Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 936,72 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Micron Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,8 Prozent auf 936,72 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'813 Punkten steht. Bei 941,49 USD erreichte die Micron Technology-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 912,80 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'698'365 Micron Technology-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 26.06.2026 auf bis zu 1'255,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 33,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.08.2025 bei 113,47 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 87,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Micron Technology seine Aktionäre 2025 mit 0,460 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,584 USD je Aktie ausschütten. Am 24.06.2026 äusserte sich Micron Technology zu den Kennzahlen des am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 24,67 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 41.46 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 345,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Micron Technology einen Umsatz von 9.30 Mrd. USD eingefahren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.09.2026 veröffentlicht.
Von Analysten wird erwartet, dass Micron Technology im Jahr 2026 73,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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