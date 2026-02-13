Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

13.02.2026 20:27:13

Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Abend in Grün

Die Aktie von Micron Technology gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Micron Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 417,33 USD.

Die Micron Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 417,33 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 6'870 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Micron Technology-Aktie bis auf 420,84 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 405,10 USD. Bisher wurden via NASDAQ 5'334'300 Micron Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.01.2026 bei 455,48 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Micron Technology-Aktie 9,14 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 61,57 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Micron Technology-Aktie 577,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,484 USD aus. Am 17.12.2025 äusserte sich Micron Technology zu den Kennzahlen des am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 13.64 Mrd. USD gegenüber 8.71 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 01.04.2026 dürfte Micron Technology Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 33,58 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

