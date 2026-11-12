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12.11.2026 20:27:13
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 793,01 USD ab.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,3 Prozent auf 793,01 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'609 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Micron Technology-Aktie ging bis auf 764,72 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 770,85 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Micron Technology-Aktien beläuft sich auf 3'455'073 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 26.06.2026 auf bis zu 1'255,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Micron Technology-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (192,60 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 75,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Am 30.09.2026 äusserte sich Micron Technology zu den Kennzahlen des am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 32,87 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 54.23 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 379,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.32 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Micron Technology am 23.12.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Micron Technology einen Gewinn von 175,61 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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