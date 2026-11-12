Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Donnerstagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Die Micron Technology-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,5 Prozent auf 766,47 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'591 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Micron Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 764,72 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 770,85 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'745'547 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Am 26.06.2026 markierte das Papier bei 1'255,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 63,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Micron Technology-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 192,60 USD am 22.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 74,87 Prozent Luft nach unten.

Micron Technology veröffentlichte am 30.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 32,87 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,83 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 54.23 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.32 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Micron Technology wird am 23.12.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Micron Technology-Gewinn in Höhe von 175,61 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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