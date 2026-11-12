|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.11.2026 16:29:00
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Donnerstagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,5 Prozent auf 766,47 USD.
Die Micron Technology-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,5 Prozent auf 766,47 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'591 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Micron Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 764,72 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 770,85 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'745'547 Micron Technology-Aktien umgesetzt.
Am 26.06.2026 markierte das Papier bei 1'255,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 63,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Micron Technology-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 192,60 USD am 22.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 74,87 Prozent Luft nach unten.
Micron Technology veröffentlichte am 30.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 32,87 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,83 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 54.23 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.32 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Micron Technology wird am 23.12.2026 gerechnet.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Micron Technology-Gewinn in Höhe von 175,61 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie
Kommt der KI-Beweis von CoreWeave? Aktien von Micron, Marvell, Intel, IREN & Co. im Fokus der Anleger
Per App US-Aktien erwerben: Indiens Anleger stürmen zu NVIDIA, Apple, SpaceX und Co.
Aktien von AMD, NVIDIA, Micron & Co. tiefrot: Schwacher PC-Ausblick von Intel belastet Chip-Aktien
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
12.11.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 steigt am Mittag (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Donnerstagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Handel in New York: S&P 500 klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
11.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 klettert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.ch)
Analysen zu Micron Technology Inc.
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Micron Technology am 12.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.